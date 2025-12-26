На поддержку предпринимательства в Подмосковье в 2026 году направят почти 18 млрд рублей
Фото: [Медиасток.рф]
В Московской области на реализацию госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в следующем году направят 18 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.
Большая часть средств предусмотрена на подпрограмму «Инвестиции в Подмосковье» — более 13 млрд рублей. Из этих средств более 50% направят на развитие индустриальных и промышленных парков, технопарков и ОЭЗ.
Около 3,7 млрд рублей выделили на развитие малого и среднего предпринимательства. Средства будут направлены на оказание мер поддержки, в том числе различные субсидии.
Еще 500 млн рублей предусмотрели на областной гарантийный фонд. Более 120 млн рублей выделили на грантовую и премиальную поддержку науки и инноваций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Московской области по экономическому росту и инвестициям.