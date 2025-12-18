Губернатор Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям

Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров в России по экономическому росту и инвестициям, рейтинг также возглавили Москва и Санкт-Петербург. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас 12 трлн валовый региональный продукт, а пять лет назад был 5 трлн. То есть заметен рост», – сказал Воробьев.

По его словам, объем инвестиций в Подмосковье по итогам года увеличился и достиг 1,4 трлн рублей. Губернатор подчеркнул, что это говорит о появлении новых предприятий и модернизации старых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.