На подмосковной экоферме пройдет Масленичный фестиваль

В субботу, 1 марта, на экоферме «Былинкино» в Луховицах пройдет традиционный Масленичный фестиваль. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят выступления народных ансамблей, театрализованное представление о варяжской дружине, спортивные игры, ярмарку фермерских продуктов, встречу с самой красивой козой России и не только. Кроме того, в рамках мероприятия под руководством президента АНО «Международный альянс кулинаров», члена Российского творческого союза работников культуры, общественного деятеля Валентна Лобачева приготовят самый большой сырный суп в стране. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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