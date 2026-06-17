На портал Московской области поступило более 4 тыс. заявлений на проставление апостиля на документах ЗАГСа

С начала года жители и организации Московской области подали через региональный портал более 4 тыс. заявлений на проставление апостиля на документах ЗАГСа. Данные приводит пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн‐услуга «Проставление апостиля на официальном документе» предназначена для легализации бумаг, которые планируется вывозить за пределы России. Апостиль можно поставить на документы, выданные органами ЗАГС Подмосковья, а также пунктами регистрации актов гражданского состояния воинских частей за границей (не позднее 1978 года).

Получить услугу можно в разделе «Документы» → «Спецразрешения» регпортала. Доступ к сервису открыт как для физических, так и для юридических лиц.

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