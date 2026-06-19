На портал Подмосковья поступило более 5 тыс. заявок на предоставление сведений для инженерно-экологических изысканий

На региональном портале набирает популярность сервис «Предоставление сведений для инженерно‐экологических изысканий»: с начала года через него подали свыше 5 тыс. заявок. Инструмент позволяет еще до начала работ проверить, есть ли на земельном участке ограничения, способные повлиять на реализацию проекта, и тем самым снизить риски на этапе планирования хозяйственной деятельности. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Воспользоваться сервисом могут самые разные заявители — от физических лиц до компаний и индивидуальных предпринимателей. Доступ к услуге открыт в разделе «Бизнесу» → «Бизнес» → «Справочная информация». Для подачи запроса достаточно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн‐форму, обозначить цель обращения и указать данные участка — либо загрузить файл с координатами, либо ввести его кадастровый номер.

С помощью сервиса можно получить сведения сразу по ряду значимых параметров: выяснить, расположены ли на участке месторождения общераспространенных полезных ископаемых, водно‐болотные угодья или ключевые орнитологические территории; есть ли поблизости водные объекты, их береговые полосы, водоохранные и прибрежные защитные зоны.

Кроме того, система покажет, попадает ли участок в зоны затопления или подтопления, в границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а также сообщит о наличии на территории охраняемых видов флоры и фауны, внесенных в Красную книгу Московской области, и о вхождении участка в состав особо охраняемых природных территорий.

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