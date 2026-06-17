На продажу через аукцион выставлены участки и здания в Подмосковье

ДОМ.РФ выставил на аукцион перспективные объекты в регионе — инвесторам предлагают присмотреться к 2 лотам с разным функциональным потенциалом: один подойдет для размещения хостела или общежития, другой — для коммерческой застройки. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В городе Озеры (входит в городской округ Коломна, юго‐восток Подмосковья) на торги выставлен имущественный комплекс на улице Ленина, 49. В его состав входят земельный участок площадью 0,5 га и здание размером 258 кв. м. Подать заявку на участие в торгах можно до 29 июня.

Другой лот расположен в северо‐восточной части области — в селе Шеметово Сергиево‐Посадского округа (мкр-н Новый, д. 69). Здесь инвесторам предлагают участок в 0,43 га вместе с довольно крупным зданием площадью 2,9 тыс. кв. м. Прием заявок по этому лоту продлится до 6 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.