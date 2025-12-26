На программу «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2026 году направят 7,5 млрд рублей

На государственную программу «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2026 году направят 7,5 млрд рублей, передает Министерство экономики и финансов Московской области.

Самой крупной статьей расходов станет поддержка приоритетных направлений АПК и малых форм хозяйствования. На эти цели предусмотрели более 3,2 млрд рублей.

Свыше 1,3 млрд рублей направят на стимулирование инвестиционной деятельности. Еще 647 млн рублей выделили на развитие овощеводства и картофелеводства, 272 млн рублей — на поддержку фермеров и сельской кооперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экспорте сельскохозяйственной продукции региона.