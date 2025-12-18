Андрей Воробьев отметил важность «сухих портов» для развития экспорта продукции АПК
Губернатор Подмосковья рассказал о работе «сухих портов»
Фото: [Медиасток.рф]
«Сухие порты», расположенные в Подмосковье, играют большую роль в развитии экспорта сельскохозяйственной продукции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «России 24».
«Система поддержки заключается, прежде всего, в том, что на территории Подмосковья расположены четыре мощных «сухих порта». По сути, это контейнеры, в которые ты можешь загрузить свою продукцию и отправить на экспорт. Это удобно, логистические затраты незначительные и, соответственно, перерабатывающее производство, которое и дает добавочную стоимость, также производится на территории Подмосковья. С этих четырех портов заметный объем продукции с заметной стоимостью мы имеем возможность отправить на экспорт», — сказал губернатор.
Он также отметил, что в регионе оказывают поддержку предприятиям, планирующим наращивать объемы переработки сельскохозяйственной продукции. Для пищевой промышленности предусмотрен и один из индустриальных парков региона.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что большая часть резидентов подмосковных индустриальных парков — это российские предприниматели.