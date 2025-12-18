Андрей Воробьев отметил важность «сухих портов» для развития экспорта продукции АПК

«Система поддержки заключается, прежде всего, в том, что на территории Подмосковья расположены четыре мощных «сухих порта». По сути, это контейнеры, в которые ты можешь загрузить свою продукцию и отправить на экспорт. Это удобно, логистические затраты незначительные и, соответственно, перерабатывающее производство, которое и дает добавочную стоимость, также производится на территории Подмосковья. С этих четырех портов заметный объем продукции с заметной стоимостью мы имеем возможность отправить на экспорт», — сказал губернатор.