На региональных дорогах в 10 округах Подмосковья провели ремонт остановок

Сотрудники Мосавтодора отремонтировали павильоны остановок общественного транспорта в 10 округах Подмосковья, чтобы повысить комфорт и безопасность пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они обновили остановки «Набережная Циолковского» в Жуковском на улице Дугина, «Полиграфический комбинат» в Чехове на улице Московской, «Тарасовская улица, 25» в Королеве на улице Тарасовской и «Поворот на Образцово» в Ступине на улице Знаменской.

Помимо этого, работы прошли в Солнечногорске «Улица Горького» на улице Обуховской и «Октябрьская улица» на улице Октябрьской, а также «Школа № 5, ЦГБ — МЦД Ольгино» в Балашихе в микрорайоне Керамик на Носовихинском шоссе. Кроме того, работники отремонтировали объекты «Новоселки-Слободка» в Пушкинском в городе Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, «Школа» в Наро-Фоминске в поселке Новая Ольховка на улице Магистральной и «Больница» в Люберцах в поселке городского типа Красково на улице Карла Маркса.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.