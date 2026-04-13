На регпортале онлайн-услугой для предпринимателей Подмосковья воспользовались свыше 1 тыс. раз

С начала текущего года предприниматели Московской области проявили высокий интерес к электронной услуге «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства»: число обращений превысило тысячу. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Удобный цифровой сервис доступен на портале госуслуг Московской области — найти его можно в разделе «Бизнесу» → «Бизнес» → «Поддержка МСП». Платформа дает региональным предпринимателям широкие возможности: подать заявку на получение субсидии, предоставить необходимую отчетность, заключить дополнительное соглашение.

Процесс оформления предельно прозрачен и не требует личного посещения ведомств. Чтобы направить заявление, предпринимателю нужно выполнить несколько шагов: авторизоваться на портале через ЕСИА, указать цель обращения, заполнить все поля электронной формы заявления, прикрепить сканы или цифровые копии документов.

После отправки заявки ведомство приступает к ее рассмотрению. Все этапы обработки отражаются в личном кабинете пользователя — это позволяет отслеживать статус обращения в режиме реального времени. Итоговый ответ по результатам рассмотрения поступит прямо в личный кабинет на региональном портале, что исключает необходимость дополнительных запросов или звонков.

