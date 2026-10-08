На стадионе «Спартак» в Луховицах в рамках реконструкции смонтируют трибуны

На улице Пушкина, 12, муниципального округа Луховицы продолжается реконструкция стадиона «Спартак», строительная готовность объекта превысила 90%, подрядчик приступил к сборке мебели и монтажу трибун. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь реконструируемого здания трибуны с подтрибунным пространством составляет более 3,9 тыс. кв. м, ремонт проходит в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета. В нем задействованы 50 человек и две единицы техники.

Строители завершают чистовую отделку, осуществляют монтаж трибун, слаботочных систем и инженерных коммуникаций, ведут сборку и расстановку мебели, а также работы по благоустройству. Завершить реконструкцию планируют до конца декабря 2026 года.

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