На стройплощадке ЖК «Орнамент» в Орехово-Зуеве завершились подготовительные работы

Девелопер Джи Три Групп возводит жилой комплекс «Орнамент» в Орехово-Зуеве, там уже завершились подготовительные работы — специалисты вынесли оси здания в натуру, организовали временные площадки для складирования материалов, установили ограждение по периметру и смонтировали бытовой городок для рабочих. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

На объекте установили систему водопонижения, чтобы работы велись в сухих условиях, котлован готов на 50%. В 12-этажном двухсекционном доме разместят 270 квартир восьми типов планировок, включая стандартные и евро-форматы.

Двор будет закрытым, без машин, с детскими и спортивными площадками, тихой зоной отдыха и ландшафтным озеленением. На первом этаже появятся коммерческие помещения для повседневной инфраструктуры. В пешей доступности расположены школы, детские сады, медицинские учреждения, колледжи, магазины, кафе, торговые центры и МФЦ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.