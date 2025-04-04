На территории подмосковных ОЭЗ создали почти 15 тыс. рабочих мест

«В 2025 году на создание и развитие индустриальных парков, технопарков, ОЭЗ, промышленных площадок в госпрограмме предусмотрено свыше 15,5 млрд рублей. Мы создаем условия, при которых компании могут быстро запускать производства, минимизировать издержки и масштабировать бизнес. Кроме того, у предпринимателей, которые становятся резидентами ОЭЗ, есть доступ к льготным налоговым ставкам, таможенным преференциям», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.