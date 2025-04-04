На территории подмосковных ОЭЗ создали почти 15 тыс. рабочих мест
Мособлдума: почти 15 тыс. рабочих мест создали на территории ОЭЗ Подмосковья
Фото: [медиасток.рф]
Резиденты подмосковных особых экономических зон вложили в реализацию своих проектов 209,2 млрд рублей и создали более 14,8 тыс. рабочих мест, всего в регионе насчитывается 215 резидентов. Об этом сообщает Московская областная дума.
«В 2025 году на создание и развитие индустриальных парков, технопарков, ОЭЗ, промышленных площадок в госпрограмме предусмотрено свыше 15,5 млрд рублей. Мы создаем условия, при которых компании могут быстро запускать производства, минимизировать издержки и масштабировать бизнес. Кроме того, у предпринимателей, которые становятся резидентами ОЭЗ, есть доступ к льготным налоговым ставкам, таможенным преференциям», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В сообщении отметили, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании еще одной такой зоны на территории Подмосковья. В ОЭЗ «Большой Серпухов» планируют создать семь инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 8 млрд рублей, в результате там создадут почти 900 новых рабочих мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.