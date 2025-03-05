Награда «Родительская доблесть» появится в Московской области

Награда «Родительская доблесть» появится в Подмосковье. Об этом сообщили в Московской областной Думе по итогам круглого стола по вопросам демографической политики и соцподдержки семей региона.

Новая награда «Родительская доблесть» вводится и для матерей, и для отцов. Она заменит знак «Материнская слава».

«Если родитель одинокий, то награда будет для одного. Надеюсь, ко Дню матери успеем вручить награды», – рассказала замминистра соцразвития региона Вера Марченко.

В Подмосковье 25 семей награждены медалями ордена «Родительская слава», 15 семей — орденом «Родительская слава», 545 женщин — знаком «Материнская слава», две жительницы имеют звание «Мать-героиня».

Ранее в Мособлдуме сообщили о разработке законопроекта об ответственности за склонение к аборту.