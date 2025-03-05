В Мособлдуме начали работать над законопроектом об ответственности за склонение к аборту

В Московской областной Думе начали работать над законопроектом об ответственности за склонение к искусственному прерыванию беременности. О документе рассказал председатель комитета по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

По словам Голубева, сейчас запрет на склонение женщин к совершению аборта введен в 19 субъектах страны. На основании этого был разработан подмосковный законопроект. Он предварительно согласован с Минздравом Подмосковья. Работа над документом продолжится в течение месяца.

В области лицензию на проведение медицинских абортов имеет 51 медицинская организация. При этом в государственной системе здравоохранения Подмосковья активно ведется профилактика медицинских абортов по желанию женщины и наблюдается позитивная динамика: число абортов за последние семь лет в государственных медучреждениях сократилось почти вдвое по сравнению с 2017 годом, а число медицинских абортов по желанию женщины снизилось в 4,5 раза.

Также лицензии на проведение абортов имеют 222 частные медорганизации региона. За шесть лет число искусственных прерываний беременности в таких учреждениях увеличилось в 3,7 раза.

С учетом того, что частные медучреждения, работающие вне системы ОМС, не представляют отчеты о своей деятельности в Минздрав региона, оценить, соблюдаются ли в них клинические рекомендации и проводится ли профилактика абортов, затруднительно. Поэтому в Мособлдуме подготовили проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением усовершенствовать процессы лицензирования медорганизаций.

«Мы предлагаем плавно, не посягая на святое право женщины на выбор, предложить регулятору механизм постепенного перехода услуг искусственного прерывания беременности в государственные учреждения здравоохранения, которые нацелены, в первую очередь, на сбережение здоровья матери и ребенка», - сказал Голубев.

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