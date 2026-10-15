Налоговые льготы установили для малых технологических компаний Подмосковья

Налоговые льготы установили для малых технологических компаний в Подмосковье. Соответствующий закон был принят на заседании Московской областной думы, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам зампреда областного правительства — главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, в Подмосковье насчитывается более 300 малых технологических компаний. Для них действуют все меры поддержки, созданные для бизнеса в регионе.

«Кроме того, сегодня на заседании Мособлдумы был принят закон, согласно которому компании, включенные в реестр МТК с 1 января 2026 года, получат сниженную ставку налога на прибыль. Окончательный размер налога будет зависеть от выручки компании», — рассказала Зиновьева.

При выручке до ₽1 млн региональная часть налога составит 0%, при выручке от ₽1 до ₽300 млн — 5%, при выпуске от ₽300 млн до ₽2 млрд — 15%. Льготы будут действовать до 1 января 2031 года.

Поддержка предпринимательства оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что три компании региона стали лауреатами премии «Экспортер года. Сделано в России».