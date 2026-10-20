Незаконную рекламу и граффити устранили на остановочных павильонах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

От вандальных надписей очистили остановки в Пушкино, Подольске, Лобне, Балашихе, Королеве и Одинцово. От рекламы — павильоны в Люберцах, Богородском, Лосино-Петровском и Орехово-Зуево.

К примеру, в Пушкинском округе работы провели на Советском проспекте в Ивантеевке, в Балашихе — в деревне Павлино, в Люберцах — в поселке городского типа Красково, в Богородском округе — возле села Кудиново, в Орехово-Зуево — в деревне Савинской.

Работа по содержанию объектов дорожной инфраструктуры ведется в соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в 2026 году.