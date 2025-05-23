Ногинской больнице передали передвижной маммограф

Комплекс оснащен отечественным рентгеномаммографом. С его помощью можно будет проводить больше профилактических осмотров. В день планируется осматривать до 18 пациентов.

На комплексе будут совершаться выезды в Старую Купавну, Обухово, Электроугли. Также врачи будут посещать ФАПы и амбулатории в селах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области закупят 4,2 тыс. единиц новой техники для больниц.