Андрей Воробьев: более 4,2 тыс. единиц нового медоборудования закупят в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году закупят 4,2 тыс. единиц новой медицинской техники

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]

В Подмосковье в 2025 году закупят более 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь” современное оборудование поступит в 72 учреждения, включая больницы Щелково, Можайска, Ступино, Истры, Серпухова и Клина», - рассказал глава региона.

По его словам, закупят тяжелое оборудование: ангиографические системы, МРТ- и КТ-аппараты, рентген-аппараты, оборудование для маммографии и флюорографии.

Также закупят УЗИ-аппараты, аппараты ИВЛ, операционное и эндоскопическое оборудование, мониторы пациента.

«Медицинское оборудование обновляем регулярно: в прошлом году мы установили 7490 единиц», - добавил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства новой больницы в Балашихе.

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