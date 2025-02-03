Андрей Воробьев: более 4,2 тыс. единиц нового медоборудования закупят в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье в 2025 году закупят 4,2 тыс. единиц новой медицинской техники
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
В Подмосковье в 2025 году закупят более 4,2 тыс. единиц нового медицинского оборудования. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«По нацпроекту “Продолжительная и активная жизнь” современное оборудование поступит в 72 учреждения, включая больницы Щелково, Можайска, Ступино, Истры, Серпухова и Клина», - рассказал глава региона.
По его словам, закупят тяжелое оборудование: ангиографические системы, МРТ- и КТ-аппараты, рентген-аппараты, оборудование для маммографии и флюорографии.
Также закупят УЗИ-аппараты, аппараты ИВЛ, операционное и эндоскопическое оборудование, мониторы пациента.
«Медицинское оборудование обновляем регулярно: в прошлом году мы установили 7490 единиц», - добавил Воробьев.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства новой больницы в Балашихе.