Новое оборудование поступило в отделение оториноларингологии МОНИКИ

Микроскоп и углеродный лазер для ЛОР-операций передали МОНИКИ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Новое современное оборудование было передано в оториноларингологическое отделение МОНИКИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Так, учреждению передали новый микроскоп и углеродный лазер для проведения ЛОР-операций. На закупку технику было направлено свыше 60 млн руб.
С помощью нового оборудования специалисты института смогут проводить микрохирургические операции. Основные преимущества техники — малоинвазивность и минимальные риски осложнений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения.