Новое оборудование поступило в отделение оториноларингологии МОНИКИ

Микроскоп и углеродный лазер для ЛОР-операций передали МОНИКИ

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Новое современное оборудование было передано в оториноларингологическое отделение МОНИКИ. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, учреждению передали новый микроскоп и углеродный лазер для проведения ЛОР-операций. На закупку технику было направлено свыше 60 млн руб.

С помощью нового оборудования специалисты института смогут проводить микрохирургические операции. Основные преимущества техники — малоинвазивность и минимальные риски осложнений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения.

