Губернатор Подмосковья поздравил коллектив МОНИКИ с юбилеем учреждения

«Мы знаем, какой большой достойный путь прошел этот центр. Всегда здесь находились люди, которые умели применять, внедрять, использовать все самое умное, технологичное. Тут работало много выдающихся специалистов – что ни имя, то легенда. И сегодня каждый человек вносит заметную лепту в спасение людей, в лечение», - сказал губернатор.

В МОНИКИ 33 отделения разных профилей и 39 операционных. В учреждении работают более 2,4 тыс. человек, в том числе почти 100 врачей с ученой степенью и более 120 докторов и кандидатов медицинских наук.

«МОНИКИ прошел путь от небольшого госпиталя до научно-образовательного клинического центра, который украшен великими заслугами, и в первую очередь – это спасенные жизни. Хочу отметить, что Московская область и лично губернатор сделали за последние годы очень много и для многопрофильных стационаров, и амбулаторно-поликлинического звена. И особенно хотел бы отметить профиль «материнство и детство». Все это — уникальные заслуги для системы здравоохранения, для жителей Подмосковья. Мы всегда ставим в пример лучшие практики Московской области», - сказал Мурашко.

В МОНИКИ ежегодно проходят лечение около 50 тыс. человек. В день проводится порядка 140 операций, две трети из которых — малоинвазивные.

«Зарождающаяся российская медицина свои первые шаги во многом делала именно здесь. Сегодня МОНИКИ приумножают лучшие традиции, заложенные предшественниками. Благодаря труду талантливых врачей институт превратился в передовой медицинский кластер», - отметил Брынцалов.

Как рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев, за последние годы благодаря поддержке правительства Подмосковья произошло полное переоснащение учреждения. Сейчас все 36 клинических подразделений оснащены самым современным оборудованием. В 2026 году планируется запустить для института систему для роботизированной хирургии.

«Пациент имеет возможность прийти к нам и получить весь спектр медицинской помощи – и лечение, и оперативное вмешательство, и химиотерапию», - сказал он.

В рамках торжественного мероприятия ряду сотрудников учреждения объявили благодарность губернатора Подмосковья. В их число вошли завотделением кардиохирургии Дмитрий Зыбин, анестезиолог-реаниматолог Федор Глухов, заведующие кафедрами Елена Белоусова и Елена Старостина.

