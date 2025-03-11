Новое производство постельного белья и посуды запустят в Подмосковье

Новое производство товаров для дома запустят в Подмосковье. Предприятие будет работать в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект реализует компания «Культура Дома». На территории «Есипово» уже запустили логистическо-складской комплекс, в планах — открыть производственную площадку.

На новом предприятии будут производить постельное белье, посуду, предметы интерьера и одежду для дома. С запуском производства в округе появится как минимум 75 рабочих мест.

Сейчас у компании есть действующее производство в Зеленограде. В ближайшее время организация намерена перенести в Подмосковье все производственные мощности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по созданию в регионе новой ОЭЗ. Она будет расположена в Серпухове.