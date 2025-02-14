Губернатор Подмосковья рассказал о создании новой особой экономической зоны

В Подмосковье появится шестая особая экономическая зона — «Большой Серпухов», проект поддержала межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ под руководством зампреда Правительства России Александра Новака. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Строить „Большой Серпухов“ начнем уже в этом году. В будущей ОЭЗ площадью 30 га мы создадим кластер медицины и инноваций. Семь компаний уже подтвердили свои намерения разместить производства в „Большом Серпухове“, — написал он.

По его словам, в рамках первого этапа объем инвестиций составит более 8 млрд рублей, в регионе появится около 900 рабочих мест.

Воробьев напомнил, что в регионе уже работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа — «Кашира», «Максимиха» в Домодедово и «Ступино Квадрат» и два технико-внедренческого типа. Это «Исток» во Фрязино и «Дубна». За время их работы резиденты создали 14 тыс. рабочих мест, каждый год в бюджет поступает около 13 млрд налоговых поступлений.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.