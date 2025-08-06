Новую блочно-модульную котельную построили в Шатуре
В поселке Мишеронский в Шатуре появилась новая котельная
Фото: [пресс-служба депутата Госдумы Геннадия Панина]
В Шатуре построили новую блочно-модульную котельную. Объект расположен в поселке Мишеронский, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Новый объект осмотрели депутат Госдумы Геннадий Панин, депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, глава Шатуры Николай Прилуцкий и общественники.
В составе котельной три блока — административно-технический, технологическое оборудование и модуль запаса воды. Ее мощность составляет почти 12МВт.
Котельную возвели с перспективой на будущее строительство в поселке и для подключения горячего водоснабжения в домах. Она обеспечит теплом 66 многоквартирных домов и пять социальных объектов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги капитального ремонта котельной в поселке Ермолино в Дмитрове.