Новые автомобили передали народным дружинам Московской области
Народные дружины Подмосковья получили новые автомобили для работы
Фото: [ГУРБ МО]
Новые автомобили передали народным дружинам Подмосковья. Ключи от десяти машин ГАЗ «Соболь» вручил начальник Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.
«Передача автомобилей — это необходимый ресурс, который позволит дружинам действовать еще эффективнее на местах», — отметил он.
Автомобили передали командирам народных дружин десяти округов, в том числе Лобни, Сергиева Посада, Богородского округа, Орехово-Зуево. Их будут использовать для патрулирования, участия в рейдах с правоохранительными органами и выездов по обращениям жителей.
Также в рамках мероприятия трем дружинам из Красногорска, Балашихи и Коломны вручили благодарственные письма от начальника ГУ МВД России по Подмосковью Виктора Паукова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности в летний период.