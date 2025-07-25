Новые автомобили передали народным дружинам Московской области

Народные дружины Подмосковья получили новые автомобили для работы

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Фото: [ГУРБ МО]

Новые автомобили передали народным дружинам Подмосковья. Ключи от десяти машин ГАЗ «Соболь» вручил начальник Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

«Передача автомобилей — это необходимый ресурс, который позволит дружинам действовать еще эффективнее на местах», — отметил он.

Автомобили передали командирам народных дружин десяти округов, в том числе Лобни, Сергиева Посада, Богородского округа, Орехово-Зуево. Их будут использовать для патрулирования, участия в рейдах с правоохранительными органами и выездов по обращениям жителей.

Также в рамках мероприятия трем дружинам из Красногорска, Балашихи и Коломны вручили благодарственные письма от начальника ГУ МВД России по Подмосковью Виктора Паукова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности в летний период.

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Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра