Андрей Воробьев рассказал об обеспечении безопасности и чистоты в Московской области летом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность поддержания чистоты и обеспечения безопасности в регионе в летний период. Об этом она заявил на совещании с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — заявил губернатор.

По его словам, отдельное внимание важно уделять вопросам, которые касаются безопасности и чистоты. Он подчеркнул, что от этого зависит качество жизни местных жителей. Воробьев призвал всех ответственных лиц наладить совместную работу по созданию комфортных условий для жителей летом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.