Новые меры поддержки для роботизированных предприятий утвердили в Московской области

Новые меры поддержки для роботизированных предприятий утвердили в Подмосковье. Так, законодательно закрепили право на инвестиционный налоговый вычет для предприятий, купивших роботов, и льготу по налогу на имущество компаний, вложивших в приобретение роботов не менее 50 млн рублей.

Как отметили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, инвестиционный налоговый вычет составит 90% от суммы расходов. Для этого предлагается установить ставку налога на прибыль, от которой рассчитывается максимальный инвестиционный вычет, на уровне 10%.

Компании, вложившие в автоматизацию и покупку роботов от 50 млн рублей, получат льготу по налогу на имущество. Мера поддержки будет действовать до 1 января 2029 года.

Соответствующие законы были приняты Мособлдумой в трех чтениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании промышленных роботов на предприятиях региона.