Губернатор Подмосковья рассказал об использовании промышленных роботов на предприятиях региона
Андрей Воробьев: без промышленных роботов никуда
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках интервью «России 24» рассказал, как на предприятиях региона используются промышленные роботы.
«Без них никуда. И у нас существует региональная программа поддержки тех компаний, которые производят роботы, и мы считаем это очень важным. Прежде всего, потому что почти половина всех складских и распределительных комплексов в России находится в Подмосковье. И от того, насколько это автоматизировано, насколько робот присутствует в операциях, зависит их развитие и экономическая составляющая», — сказал губернатор.
Он добавил, что в регионе производителям промышленных роботов оказывается поддержка. Также стимулируют тех, кто приобретает такую технику.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов.