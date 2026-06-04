Губернатор Подмосковья рассказал об использовании промышленных роботов на предприятиях региона

«Без них никуда. И у нас существует региональная программа поддержки тех компаний, которые производят роботы, и мы считаем это очень важным. Прежде всего, потому что почти половина всех складских и распределительных комплексов в России находится в Подмосковье. И от того, насколько это автоматизировано, насколько робот присутствует в операциях, зависит их развитие и экономическая составляющая», — сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе производителям промышленных роботов оказывается поддержка. Также стимулируют тех, кто приобретает такую технику.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов.