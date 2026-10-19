Новые светофоры установили на региональных дорогах в трех округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели специалисты «Мосавтодора» в Щелково, Серебряных Прудах и Одинцова.

В Щелково новый светофор установили на пересечении Фряновского шоссе и Лучистой улицы, в Серебряных Прудах — на улице 8 Марта, в Одинцове — на Луцинском шоссе в районе остановки «Песцовая гора».

Ремонт и модернизация транспортных объектов проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником.