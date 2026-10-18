Воробьев поздравил дорожников Подмосковья и отцов с праздниками

Воробьев: более 25 тыс. дорожников Мособласти отмечают профессиональный праздник

Губернатор Воробьев

Фото: [Медиасток.рф]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил более 25 тыс. работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником, который в этом году совпал с Днем отца. В своем обращении он отметил, что инженеры, строители, техники и водители каждый день делают дороги удобнее и безопаснее, а для многих дорожное дело стало семейным призванием.

По словам Воробьева, особенно важно в этот день рассказать о тех, кто передает профессию из поколения в поколение. Примеров в регионе немало.

Так, Евгений Фролов из комплекса «Серебряно-Прудский» продолжил дело родителей: отец 25 лет водил комбинированную дорожную машину, мама трудится в отрасли 34 года. Вместе с супругой он воспитывает четверых детей — Андрея, Егора, Артемия и Александру.

Андрей Дудыкин из «Рузского» почти 19 лет в дорожной сфере, как когда-то его отец. Младший сын тоже интересуется дорожной техникой и мечтает продолжить семейное дело.

Также в «Серпуховском» комплексе работают супруги Виталий и Татьяна Близнюк: он — в дорожной отрасли, она ведет бухгалтерию. Старший сын Александр пошел в Мосавтодор и отвечает за исправность техники, на которой работает отец.

Олег Авакумов 18 лет в отрасли: летом укладывает асфальт, зимой чистит дороги. В этом году при его участии в Талдомском и Дмитровском округах уложили 22,5 км асфальта. Его дочь Анна — главный специалист Дмитровского подразделения Мосавтодора.

Родион Куликов больше 8 лет работает в «Чеховском» комплексе, управляет автогрейдером, катком и трактором. Дома его ждут три дочери — Алина, Полина и София.

Губернатор пожелал дорожникам и всем отцам здоровья, семейного благополучия и как можно больше поводов гордиться своими близкими.

Ранее сообщалось, что еще 17 новых дорожных объектов откроют в Подмосковье до конца 2026 года.

Андрей Воробьев

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