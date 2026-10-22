Новый автобус вывели на маршрут № 39, который связывает Раменский округ и Жуковский

Новый автобус начал работать на маршруте № 39 Раменское — аэропорт Быково, который связывает Раменский округ и округ Жуковский. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, на линию вывели автобус КАВЗ-4270 большого класса. Он рассчитан на 90 пассажиров, 28 из которых могут разместиться на сиденьях.

Автобус оборудован системами книлинга, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. В салоне есть USB-разъемы для зарядки устройств, электронные табло, камеры видеонаблюдения.

Строительство транспортных объектов — важное направление нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках «Прямого разговора» рассказал о реализации совместного с Москвой проекта по усилению автобусных маршрутов.