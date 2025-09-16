Новый эндоскопический центр начал работать в Домодедовской больнице, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. В нем можно пройти различные обследования, включая колоноскопию и гастроскопию.

В центре установили три эндоскопические стойки. Проведением обследований занимаются шесть врачей. Помимо диагностики здесь проводят малоинвазивные операции.

Пройти обследование можно бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по оснащению медицинских учреждений региона современной техникой.