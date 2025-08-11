Губернатор Подмосковья: почти 3,6 тыс. единиц оборудования передали медучреждениям региона с начала года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об оснащении медучреждений региона новым оборудованием. Технику закупают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Укрепление здоровья жителей — одна из национальных целей развития, задача, поставленная президентом. В Подмосковье мы последовательно решаем ее, реализуем комплекс мероприятий, чтобы в каждом населенном пункте региона человек мог получить качественную медицинскую помощь», — сказал губернатор.

Он отметил, что в регионе активно строят, капитально ремонтируют и приводят к единому стандарту больницы и поликлиники. Также ведется работа по привлечению специалистов и закупке нового оборудования.

«С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования. Новые КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты и флюорографы уже установлены в Балашихе, Видном, Дмитрове, Зарайске, Клину, Люберцах, Коломне, Воскресенске, Мытищах и других муниципалитетах», — рассказал губернатор.

К примеру, Балашихинской больнице передали два рентген-аппарата, КТ, флюорограф, два маммографа, портативный УЗИ-аппарат, факоэмульсификатор, электрокардиостимулятор, 11 наркозных аппаратов.

Воскресенская больница получила КТ, рентген-аппарат, МРТ-аппарат. Видновская — многоканальные электрокардиографы, устройства для обогрева младенцев/новорожденных, рентген-аппараты, кардиологические мониторы и аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения.

Зарайской больнице передали флюорограф, рентген-аппарат, передвижной УЗИ-аппарат. Для Мытищинской ОКБ закупили два маммографа, флюорограф и рентген-аппарат. В Лобненской больнице появился новый МРТ-аппарат, современная стоматологическая установка, аппарат для адаптивной биорезонансной терапии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники, которая открылась в Ленинском округе. Учреждение ведет прием пациентов с конца июля.