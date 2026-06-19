Новый этап реконструкции: на стадионе «Спартак» в Луховицах приступили к устройству футбольного поля

В Луховицах на ул. Пушкина идет реконструкция стадиона «Спартак». Сейчас строители вышли на новый этап работ: приступили к устройству футбольного поля. Общая готовность объекта достигла 65%. Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

На площадке сейчас трудятся 50 рабочих, задействовано 4 единицы спецтехники. Бригады занимаются сразу несколькими направлениями: монтируют системы внутреннего водоснабжения и отопления, обустраивают вентилируемый фасад, остекляют витражные проемы. Параллельно идут отделочные работы — мастера облицовывают полы и стены плиткой, устраивают наливные полы, обшивают стены гипсокартоном.

К настоящему моменту подрядчики уже возвели крытую трибуну, рассчитанную на 1500 зрителей. Основные строительные работы планируют завершить к концу 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.