«Новый Иерусалим» представит уникальный выставочный проект «Свет между мирами»

Новая выставка «Свет между мирами» готовится к открытию в музее «Новый Иерусалим». Проект подготовлен совместно с Фондом развития культуры и искусства Узбекистана, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выставка посвящена советскому, узбекскому и русскому модернизму 1920–1930-х годов. В ней будут представлены свыше 160 работ из коллекций «Нового Иерусалима» и Музея искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого.

Посетители смогут ознакомиться с живописью и графикой 40 мастеров. Частью экспозиции станут звуковые инсталляции: можно будет услышать высказывания художников в музыкальном сопровождении.

«Уверен, что совместный проект „Свет между мирами“ поможет укрепить дружбу России и Узбекистана, будет интересен как знатокам и ценителям искусства, так и тем, кто впервые приехал к нам в „Новый Иерусалим“», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ранее губернатор рассказал о четырех уникальных выставочных проектах, организованных подмосковными музеями.