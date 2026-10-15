Новый многофункциональный медицинский центр в Мытищах сможет обслуживать 1 млн человек. Завершить строительство крупного объекта планируется к 2030 году, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Центр строится на улице Коминтерна в рамках госпрограммы и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Средства на его возведение предусмотрены в региональном бюджете.

На площадке трудятся 290 человек и задействовано семь единиц техники. Уже завершены монолитные работы на первом блоке, на втором блоке их выполнили уже на 90%. На блоках с третьего по пятый проводится армирование вертикальных конструкций.

Площадь комплекса составит более 110 тыс. кв. метров. В нем обустроят отделения терапии, педиатрии, хирургии и травматологии, а также региональный сосудистый центр, роддом, консультативно-диагностический центр. Здесь смогут получать помощь более 1 млн жителей.

Ранее ход строительства объекта проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.