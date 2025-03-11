Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 1,8 трлн руб. в 2024 году

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали об увеличении объема инвестиций в основной капитал региона. Так, этот показатель в 2024-м составил свыше 1,8 трлн руб.

Как отметили в ведомстве, за последние пять лет этот показатель в номинальном выражении увеличился практически на 80%.

Московская область обеспечивает 4,6% от общего объема инвестиций в основной капитал по стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по созданию в регионе ОЭЗ «Большой Серпухов». Строительные работы стартуют уже в текущем году. Площадь объекта составит 30 га.