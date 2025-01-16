Обновленную пятую школу открыли в Лобне

В Лобне после капитального ремонта открылась школа № 5, работы прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В первый учебный день для детей и их родителей провели экскурсию и организовали концерт. В ведомстве уточнили, что образовательное учреждение построили в 1960 году, в рамках капремонта строители обновили фасад и провели его утепление, заменили кровлю, оконные и дверные блоки, а также инженерные сети и оборудование.

«Творческая команда мастерской Алексея Шилова внесла свой вклад в и украсила стены школы изображениями Лобни: Шуховской водонапорной башни, озером Киево, МЦД и Шереметьево», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.