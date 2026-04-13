Обновленный сервис по предоставлению сведений для инженерно-экологических изысканий заработал в Подмосковье

В Московской области начал функционировать модернизированный сервис для получения данных, требуемых при проведении инженерно‐экологических изысканий. Об этом проинформировали представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На официальном региональном портале прошла оптимизация соответствующего онлайн‐сервиса. Как отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, внесенные изменения существенно облегчают процедуру подачи заявок и способствуют росту достоверности получаемой информации.

Ключевое новшество заключается в возможности загружать файл с координатами интересующего земельного участка. Помимо этого, разработчики расширили функционал электронной формы: теперь пользователи вправе запрашивать еще 6 типов данных, критически важных для анализа перспектив хозяйственной эксплуатации территорий. Подобные усовершенствования призваны минимизировать бюрократические барьеры, сделать рабочие процессы более прозрачными и сократить сроки принятия взвешенных решений при подготовке к работам на участках земли.

Обновленный сервис позволяет выяснить, присутствуют ли на территории месторождения общераспространенных полезных ископаемых, водно‐болотные угодья и ключевые орнитологические территории. Также доступны сведения о водных объектах и их береговых полосах, водоохранных и прибрежных защитных зонах, зонах затопления или подтопления, а также о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Получить доступ к сервису «Предоставление сведений для инженерно‐экологических изысканий» можно на региональном портале — он размещен в разделе «Бизнесу» → «Бизнес» → «Справочная информация».

