Общеобластное мероприятие «Мой парк — моя история» пройдет в Подмосковье в выходные дни. О программе рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено ко Дню подмосковных парков. Его проведут на территориях 90 парков области. В программе — концерты, экскурсии, выступления артистов, мастер-классы и многое другое.

К примеру, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске будет воссоздана атмосфера прошлого. Все желающие смогут поиграть в советские игровые автоматы, посетить творческие мастер-классы, кукольный спектакль и исторический квест.

В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске пройдут квест-экскурсию, пленэр под открытым небом и лекция об истории парка. В парке усадьбы Фряново в Щелково можно будет посетить пленэр под открытым небом, выставку и иммерсивно-театрализованную экскурсию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия пройдут в области в рамках программы «Лето в Подмосковье».