Обучение в подмосковных школах сахарного диабета прошли более 52,1 тыс. жителей

С начала 2026 года обучение в школах сахарного диабета Подмосковья прошли более 52,1 тыс. человек, там пациенты могут освоить методы контроля заболевания и профилактики осложнений — занятия проводятся для всех возрастов, включая детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сахарный диабет требует от пациента постоянного контроля в течение всей жизни. Для этого в Подмосковье работают 129 амбулаторных школ для взрослых и 35 — для детей, а также проводятся занятия в стационарах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пациентам с таким диагнозом рассказывают, как контролировать уровень сахара в крови, правильно питаться, рассчитывать количество углеводов в рационе и не только. Обучение проводится бесплатно — оно доступно любому пациенту с подтвержденным диабетом.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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