ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России

ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров национального рейтинга технико-внедренческих особых экономических зон России. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Рейтинг был подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития РФ. Его представили на IV Международном форуме ОЭЗ.

ОЭЗ оценивали по 44 показателям, объединенным в семь субиндексов. В их числе — инвестиционная привлекательность регионов, обеспеченность инфраструктурой, готовность к глобальным экономическим вызовам и др.

По итогам прошлого года ОЭЗ «Дубна» набрала 97 баллов из 100. Выручка резидентов составила более ₽100 млрд, объем инвестиций — порядка ₽30 млрд, объем частных вложений — свыше ₽127 млрд. Сумма платежей в бюджеты всех уровней составила ₽55 млрд. При этом сумма уплаченных налогов более чем в пять раз превысила объем предоставленных льгот.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье направили почти ₽18 млрд на поддержку малого и среднего предпринимательства.