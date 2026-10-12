Около 1 тыс. человек пришли работать в «Мострансавто» по программе «Приведи друга» с начала года

В АО «Мострансавто» с начала года по программе «Приведи друга» устроились 936 человек. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Привлечение сотрудников по рекомендациям позволяет не только оперативно закрывать вакансии, но и поддерживать высокий уровень корпоративной культуры и ответственности в коллективе», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

В частности, в компанию устроились 793 водителя автобусов и 143 специалиста технических служб. Только в сентябре начали работать 106 водителей и 28 слесарей.

Больше всего новых сотрудников устроились в филиалы компании в Балашихе, Домодедове и Королеве.

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