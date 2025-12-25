Около 12 млрд рублей предусмотрели на реализацию программы «Спорт Подмосковья» в 2026 году

В Московской области в 2026 году на реализацию программы «Спорт Подмосковья» предусмотрели 12 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

Большая часть средств — 10 млрд рублей — будет направлено на подготовку спортивного резерва. Более 5 млрд рублей выделят на подготовку спортивных сборных команд Подмосковья, 4,5 млрд рублей — на поддержку спортшкол региона.

Еще 1,8 млрд рублей предусмотрели на развитие массового спорта и создание условий для занятий физкультурой, в том числе на создание «умных» спортивных площадок, плоскостных спортивных сооружений, обновление существующей инфраструктуры.

