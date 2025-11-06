Андрей Воробьев рассказал о повышении эффективности работы спортивных объектов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках форума «Россия — спортивная держава» рассказал о развитии спортивной сферы в Подмосковье. Он отметил, что в регионе насчитывается более 500 спортивных объектов.

«У нас в Московской области хватает спортивных объектов. Их более 500. Это и бассейны, и ледовые катки, универсальные залы. Весь вопрос — как это работает. Насколько эффективна, грамотна, продумана вся организация этой большой системы на муниципальном и региональном уровне», - сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в рамках повышения эффективности работы спортивных объектов в регионе, в первую очередь, перевели процессы в цифру. Так, запись в спортивные секции ведется онлайн. Также на 200 объектах были установлены видеокамеры, оснащенные ИИ.

«Мы увидели, что каждый спортивный комплекс, как бы он хорошо ни работал, как бы здорово и с самоотдачей ни работал тренер, всегда есть зазор на эффективность, на грамотное планирование. Например, в первой половине дня это старшее поколение, потом дети приходят», - рассказал губернатор.

Он отметил, что в случае тиражирования этой практики можно ожидать заметный эффект.

«Если в нашей стране огромное количество спортивных объектов, и если регион или муниципалитет заинтересованы в том, чтобы комплекс работал ритмично, почему бы не использовать все самое удобное, умное. К тому же, это отражается не только на количестве посещений, но и на зарплатах тех сотрудников, которые работают в комплексе. Потому что чем больше детей занимается, тем выше отдача», - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев осмотрел спорткомплекс в Шаховской, где проводят занятия по теннису.