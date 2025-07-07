Около 12 тыс. человек посетили семейный фестиваль «Рябинушка» в Коломне

Порядка 12 тыс. человек посетили II Семейный фестиваль «Рябинушка», который прошел в Коломне. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Цель мероприятия — поддержать семейные ценности, укрепить институт семьи, популяризовать национальные традиции и российскую культуру.

В открытии фестиваля приняли участие министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, глава Коломны Александр Гречищев, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Посетители фестиваля могли научиться плести косы и венки, мастерить игрушки, изготавливать свечи. Также можно было посетить выступления творческих коллективов.

«Организаторы позаботились о том, чтобы представителям всех возрастов здесь было интересно и нашлось дело по душе», — отметил Кузнецов.

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