Около 1,5 тыс. жителей Подмосковья получили экстренную психологическую помощь с начала года
Психологи мобильной бригады Подмосковья оказали помощь 1,5 тыс. жителей региона
Фото: [Министерство социального развития Московской области]
Психологи мобильной бригады Подмосковья с начала года оказали экстренную помощь 1,5 тыс. жителей региона. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мобильная бригада экстренного реагирования — это важнейший инструмент своевременной поддержки наших жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Министр подчеркнул важность профессионального обучения специалистов. К примеру, недавно ведущие психологи мобильной бригады прошли обучение по программе «Метод ДПДГ в работе практического психолога», которое организовал Центр инноваций социальной сферы Подмосковья совместно с международным центром «Профессионал».
В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу комплексной поликлиники в Королеве.