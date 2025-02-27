Около 150 общественных пространств благоустроят в Подмосковья в 2025 году

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов рассказал о планах по благоустройству общественных пространств в Подмосковье. По его словам, в 2025 году работы проведут примерно на 150 объектах.

«Преобразим в Подмосковье еще 147 общественных пространств. В их числе 20 скверов», – сообщил он.

Брынцалов отметил, что на протяжении шести лет Подмосковье является лидером рейтинга Минстроя РФ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». За это время в области создали свыше 270 общественных пространств.

Ранее Брынцалов сообщил о планах по капремонту строительных объектов в регионе. По его словам, на 2025 год запланированы работы в 23 сооружениях.