В Подмосковье в 2025 году капитально отремонтируют более 20 спортивных сооружений

В Подмосковье в 2025 году будут капитально отремонтированы 23 спортивных сооружения. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

«В этом году в Подмосковье планируем завершить строительство и реконструкцию пяти спортивных объектов, капитальный ремонт ждет 23 спортсооружения», - рассказал он.

К примеру, в Реутове отремонтируют спорткомплекс «Приалит». На его базе создадут современный тренировочный центр для воспитанников местной футбольной школы «Приалит» и Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

Брынцалов отметил, что в 2024 году в регионе открыли четыре спортивных объекта и капитально отремонтировали восемь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Химках будет построен Спортивный центр на озере Круглое. Он станет новой базой ЦСКА.