Около 1500 дорожников проводят работы по летнему содержанию региональных дорог Московской области

В Московской области активно ведется сезонное обслуживание региональной дорожной сети: специалисты «Мосавтодора» завершили 2-й этап плановых мероприятий и теперь сосредоточены на 3-м цикле работ. Порядка 1,5 тыс. дорожных рабочих задействованы в поддержании надлежащего состояния трасс. Они занимаются не только устранением дефектов полотна, но и комплексным уходом за сопутствующей инфраструктурой. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Особое внимание в рамках летнего обслуживания уделяется обновлению разметки — это напрямую влияет на безопасность дорожного движения. На текущий момент мастера уже привели в порядок свыше 1,1 тыс. пешеходных переходов и более 3,1 тыс. км линейной разметки, при этом приоритет отдается участкам в черте населенных пунктов, где интенсивность движения особенно высока. В планах до конца сезона довести объемы работ до 5,2 тыс. обновленных переходов и 13 тыс. км разметки.

В ходе предыдущего цикла специалисты провели масштабную уборку дорожной сети: ликвидировали смет на протяженности почти в 3 тыс. км, собрали мусор на участке в 14,3 тыс. км. Значительный объем работ выполнен и по очистке элементов обустройства: промыты ограждения на отрезке в 2,4 тыс. км, проезжая часть — на 13 тыс. км, тротуары — почти на 3 тыс. км. Кроме того, выполнен окос придорожных полос на внушительной протяженности в 13,5 тыс. км. Эти мероприятия будут продолжены и в рамках текущего этапа обслуживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.